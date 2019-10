von Klaus Schachinger, Euro am SonntagE.ON-Chef Johannes Teyssen will höhere Preise für die Tonne Kohlendioxid (CO2). Bei der von der Bundesregierung jüngst festgelegten Bepreisung von Emissionen des Klimagases forderte der Chef des Düsseldorfer Versorgers 35 Euro pro Tonne als Einstiegspreis. So forsch wie Teyssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...