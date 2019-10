Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Klagenfurt (pta001/07.10.2019/05:15) - Die PV-Invest GmbH begibt einen Green Bond mit zwei Laufzeiten



* Gesamtvolumen bis zu 15 Millionen Euro * Splittung in zwei Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten * Zeichnungsstart am 07. Oktober 2019 * Nachhaltigkeitsrating "rfu qualified" * Handelsaufnahme im Vienna MTF geplant



Klagenfurt, 07. Oktober 2019. Die PV-Invest GmbH, einer der etablierten Photovoltaikunternehmen in Österreich, begibt einen Green Bond mit zwei Laufzeiten (7 Jahre: ISIN AT0000A2A1L7; WKN A2R7GQ), (10 Jahre: ISIN AT0000A2A1M5; WKN A2R7GR). Zeichnungsstart ist der 07. Oktober 2019



Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu 15 Millionen Euro. Wie bereits in den letzten Jahren können Anleger zwischen einer siebenjährigen Laufzeit mit einer jährlichen Verzinsung von 4.15% p.a. oder einer zehnjährigen Laufzeit mit einem Zinssatz in Höhe von 4.5% p.a. wählen. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro sind die Green Bonds sowohl für den Privatanleger als auch für institutionelle Investoren konzipiert.



Die PV-Invest steht seit ihrer Gründung für nachhaltige und ertragreiche Investments in Photovoltaik und Kleinwasserkraftwerke. Ein wesentlicher Teil der Unternehmensphilosophie zielt auf die Bekämpfung des Klimawandels und dessen Folgen ab. Im September 2019 wurde das Unternehmen erstmals von der österreichischen Ratingagentur rfu bewertet und erreichte im Nachhaltigkeitsrating den Status "rfu Qualified" mit einem hervorragenden Ratingergebnis von "ab".



Seit 1.1.2017 sind nach § 14 EstG Unternehmensanleihen wieder als Investition für den österreichischen Gewinnfreibetrag geeignet. Als betriebliche Überschussrechner und Bilanzierer können Selbstständige einen Gewinnfreibetrag in Höhe von bis zu 13 % ihres Gewinnes beanspruchen.



Den Emissionserlös wird das Unternehmen überwiegend in neue PV-Kraftwerke investieren. "Wir haben eine große Zahl interessanter Photovoltaik- und Kleinwasserkraftwerksprojekte, vorwiegend in Zentral- und Osteuropa, vorliegen, die es uns erlauben das Bestandportfolio weiter zu festigen.", so Günter Grabner, Geschäftsführer der PV-Invest GmbH.



Anleger können sich ab Montag, den 07. Oktober 2019 über die Hotline des Unternehmens +43 (0) 463 218 073 -23 oder über die Internetseite www.pv-invest.com des Unternehmens informieren und den Zeichnungsschein direkt herunterladen. Anlegern, die über kein eigenes Wertpapierdepot verfügen, bietet die PV-Invest GmbH die Abwicklung über ein treuhänderisch verwaltetes Sammeldepot an.



Die Emission erfolgt auf Basis des, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF), am 6. November 2018 gebilligten, veröffentlichten und an die Finanzmarktaufsicht ("FMA"), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie die Ungarische Magyar Nemzeti Bank ("MNB") notifizierten Wertpapierprospektes einschließlich erfolgter Nachträge.



Über das Unternehmen PV-Invest ist im Sektor der erneuerbaren Energie tätig und produziert mit ihren Tochtergesellschaften Strom aus Photovoltaik- und Kleinwasserkraftwerken. Derzeit hat das Unternehmen Bestandsobjekte mit rund 30 MW im Betrieb. Zum anderen plant und errichtet das Unternehmen PV-Kraftwerksprojekte in Europa und der MENA-Region. Die Bilanzsumme per 31.12.2018 beläuft sich auf 72,2 Mio. Euro. Im rfu Nachhaltigkeitsrating erhielt die PV-Invest den Status "qualified" mit einem überdurchschnittlichen Rating (Ratingergebnis: ab).



Ansprechpartner Medien & Investoren Mag. Richard Petz PV-Invest GmbH +43 (0) 463 / 218073 -21 richard.petz@pv-invest.com



Aussender: PV - Invest GmbH Adresse: Lakeside B07, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Richard Petz Tel.: +43 463 218073-21 E-Mail: richard.petz@pv-invest.com Website: www.pv-invest.com



ISIN(s): AT0000A1YY14 (Anleihe), AT0000A1YY22 (Anleihe), AT0000A23UP3 (Anleihe), AT0000A23UQ1 (Anleihe), DE000A1885U8 (Anleihe), DE000A189CF6 (Anleihe) Börsen: corporates prime in Wien



