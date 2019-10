Kunden automatisieren die Erkennung, Analyse, Priorisierung, Reaktion und Beantwortung von Fragen zu allen Bedrohungen, einschließlich all jener, die in webbasierten inhaltsübergreifenden Nachrichten, Twitter, Blogs, Forschung, Threat Bulletins, SIEM-Logs und mehr identifiziert werden

NÜRNBERG, Deutschland, Oct. 07, 2019, ein führender Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen, hat heute die Anomali Altitude-Plattform im Rahmen der IT Security Expo und des IT Security Congress 2019 (itsa 2019) vorgestellt. In Halle 10 am Stand 606 können die Teilnehmer mehr über die neue Plattform und die integrierte Produktsuite erfahren.



Die Plattform Anomali Altitude bietet Anomali Lens, Anomali ThreatStream und Anomali Match. Die integrierte Produktsuite ermöglicht es Kunden, Erkennung, Analyse und Reaktion auf externe und interne Bedrohungen mit hoher Priorität zu automatisieren.

Anomali Lens

Diese erste derartige Technologie ermöglicht es jedem, vom Sicherheitspersonal bis hin zu den Vorstandsmitgliedern, automatisch und sofort zu wissen, ob ihre Organisationen angegriffen werden, wer die Gegner sind und ob die Angriffe erfolgreich waren. Mit diesen wichtigen Sicherheitsfragen können Benutzer effektive Entscheidungen darüber treffen, wie sie reagieren sollten.

Mit einem Klick scannt Anomali Lens webbasierte Inhalte, erkennt und markiert alle darin identifizierten Bedrohungen, liefert leicht verständliche Details über die Bedrohungen und informiert die Benutzer, ob bereits Bedrohungen in ihren Netzwerken vorhanden sind. Die Überprüfungen von Webinhalten mit Anomali Lens umfassen Nachrichten, Blogs, Forschung, Bulletins, SIEM-Logs, andere Sicherheitsprotokolle, IR-Berichte, Twitter und andere soziale Netzwerke.

Automatisierte Bedrohungsbulletins, die von Anomali Lens erstellt wurden, werden zu Anomali ThreatStream hinzugefügt. Diese können dann zwischen Unternehmen, im vertrauten Kreis und ISACs ausgetauscht werden. Bulletins können direkt in Sicherheitskontrollen integriert werden, um sofort zu blockieren, zu erkennen und zu mindern.

Anomali Lens wird durch Advanced Natural Language Processing (NLP) und kontextabhängige Erkennung unterstützt. Derzeit als Browser-Plug-in eingesetzt, wird es in Kürze für mobile Geräte verfügbar sein.

Anomali Match

Anomali Match integriert Cyber-Bedrohungsinformationen, MISP-Daten, OSINT, SIEM-Logs, Tools zur Schwachstellenbewertung und andere große Datenquellen, um Milliarden von IOCs und Bedrohungen gegen alle, die in den Netzwerken der Kunden vorhanden sind, abzugleichen. Durch die Bereitstellung automatisierter, retrospektiver Analysen über einen längeren Zeitraum erkennen Anwender Bedrohungen und Gefährdungen, die erst seit Kurzem oder bereits langfristig vorhanden waren. Anomali Match ersetzt Anomali Enterprise und beinhaltet alle früheren Funktionen dieser Lösung. Zu den zahlreichen neuen Funktionen und Vorteilen gehören:

Verbessertes maschinelles Lernen für DGA - Neue Deep-Learning-Funktionen ermöglichen eine Genauigkeit von mehr als 90 Prozent für die Erkennung des Domain Generation Algorithm (DGA)

Big Data Support mit Elasticsearch - Integration bietet retrospektive Analysen für große Mengen an Bedrohungsdaten über ein Jahr oder mehr hinweg

Anomali Match Analysis Dashboard - Neue visuelle Darstellungen optimieren die Verwendung mehrerer Bedrohungs-Feeds

Anomali Match Stand Alone - Automatisierter, direkter Import von Daten aus MISP und anderen Quellen verbessert die Bewertung von Bedrohungen und Datenanreicherung

Anomali Lens - Integration bietet sofortige Bestätigung, wann Bedrohungen in Netzwerken vorhanden sind

Anomali ThreatStream?

Unsere Threat-Intelligence-Platform (TIP) integriert Bedrohungsdaten aus den unterschiedlichsten Feeds, um verwertbare Bedrohungsinformationen zu erstellen. Anomali ThreatStream ist die Grundlage für das Anomali Preferred Partner-Programm. Sechs Partner, bieten nun einander ergänzende Bedrohungs-Feeds an. Dazu gehören Flashpoint, ReversingLabs, DomainTools, Farsight, Intel471 und Sixgill.

Unterstützende Kommentare

"Jedes Unternehmen, das in großen Datenmengen versteckte Antworten finden kann, hat einen Wettbewerbsvorteil. Wenn es um Cybersicherheit geht, können Unternehmen, die in der Lage sind, Milliarden von Cyber-Bedrohungsindikatoren zu verstehen, Entscheidungen treffen, die ihnen einen Abwehrvorteil verschaffen", sagt Hugh Njemanze, CEO, Anomali. "Wir haben eine Plattform auf den Markt gebracht, die es Kunden ermöglicht, Bedrohungsdaten, -informationen und -erkenntnisse zu nutzen, um effektive Cybersicherheitsentscheidungen zu treffen, eine Fähigkeit, die für sie ausschlaggebend ist."

"Der sicherste Weg, eine Schlacht zu verlieren, ist, in sie einzutreten, ohne etwas über den Feind zu wissen. Unternehmen, die keine fortschrittliche Cyber-Bedrohungsintelligenz einsetzen, werden bei ihren Bemühungen, ihre Netzwerke zu verteidigen, immer zu kurz greifen", sagt Richard Stiennon, Chief Research Analyst bei IT-Harvest und bekannter Autor für Cybersicherheit. Als Pionier der Cyber-Bedrohungsintelligenz half Anomali mit seiner frühen Plattform, die Praxis zu etablieren. Das Unternehmen bringt nun eine neue Generation von Lösungen auf den Markt, die es ihren Kunden ermöglichen, die gegnerische Intelligenz effektiv zu nutzen."

"Unternehmen haben zahlreiche Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit, von denen viele mit Hilfe von Cyber-Bedrohungsinformationen bewältigt werden können, einschließlich der Möglichkeit, den Risikostatus für jeden verständlich zu kommunizieren", sagte Scott Crawford, Research Vice President bei 451 Research. "Die kürzlich veröffentlichte Lens-Technologie von Anomali kann denen, die in höchst technischen Situationen involviert sind, helfen, einen sinnvollen Dialog mit Führungskräften aufzunehmen, die verstehen müssen, wie sich Sicherheit auf Geschäftsrisiken auswirkt."

"Es steht außer Frage, dass Leiter der IT-Sicherheitsabteilung Wege finden müssen, um die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter der Cybersicherheit zu verringern Nicht, dass bestehende Mitarbeiter keine gewissenhaften Fachleute sind, es sind einfach nicht genug Fachkräfte und fortgeschrittene Fähigkeiten verfügbar", sagt Jon Oltsik, Senior Principal Analyst bei ESG. "Anomali bringt neue Möglichkeiten in der Sicherheitsautomatisierung auf den Markt, die Unternehmen helfen können, die Auswirkungen von Talentmangel zu mildern und gleichzeitig die Effizienz des Cybersicherheitsteams zu verbessern."

Über Anomali

Anomali? bietet intelligente Cybersicherheitslösungen. Zu den Plattformlösungen von Anomali Altitude gehören Anomali ThreatStream?, Anomali Match und Anomali Lens. Privatunternehmen und öffentliche Organisationen nutzen Anomali, um Bedrohungsdaten, Informationen und Erkenntnisse zu nutzen, um effektive Cybersicherheitsentscheidungen zu treffen, die die Verteidigung stärken und Risiken reduzieren. Das Anomali-Partnerprogramm bietet Zugriff auf Bedrohungsfeeds aus allen Ebenen des Internets und bietet eine nahtlose Integration in führende Sicherheitsinfrastrukturtechnologien. Das Anomali Threat Research Team bietet verwertbare Bedrohungsinformationen, die Kunden, Partnern und der gesamten Sicherheitsgemeinschaft helfen, die schwerwiegendsten Bedrohungen für ihr Unternehmen zu erkennen und zu entschärfen. Zu den Kunden von Anomali gehören mehr als 350 globale Unternehmen, viele der Global 2000 und Fortune 500 sowie große Regierungs- und Verteidigungsorganisationen auf der ganzen Welt. Anomali wurde 2013 gegründet und wird von führenden Venture-Unternehmen wie GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners und General Catalyst unterstützt. Erfahren Sie mehr unter www.anomali.com .

