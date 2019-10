Das amerikanische Transportunternehmen Ryder System Inc. (ISIN: US7835491082, NYSE: R) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,56 US-Dollar ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 20. Dezember 2019 (Record date: 18. November 2019). Aktuell ist dies die 173. vierteljährliche Dividende in ununterbrochener Folge. Seit mehr als 43 Jahren zahlt Ryder bereits eine Dividende aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,24 ...

