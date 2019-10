Strafzölle belasten zunehmend die USA selbst Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hält seit nunmehr anderthalb Jahren die Weltwirtschaft in Atem. Bezeichnend für den Konflikt ist ein ständiges Hin und Her, das es auch professionellen Beobachtern schwer macht, den weiteren Gang der Dinge zu prognostizieren: Anfang des Jahres schien es so, als ob der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...