The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA X131 XFRA LU1882445569 AMUN.FDS-CN EQ. A UNH.EOA FD00 EQU EUR N

CA X133 XFRA LU1882445643 AMUN.FDS-CN EQ. A UNH.DLA FD00 EQU EUR N

CA X130 XFRA LU1883306497 AMF-EUR.EQ.S.C. A UH.EOA FD00 EQU EUR N

CA X137 XFRA LU1883314244 AMF-EUR.EQ.VAL. A UNH.EOA FD00 EQU EUR N

CA X139 XFRA LU1883342377 AMF-PIO.GL.EQ. A UH.EOA FD00 EQU EUR N

CA X13Q XFRA LU1883872332 AMF-US PION.FD A UH.EOA FD00 EQU EUR N