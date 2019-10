flatex AG: 68.000 Neukunden seit Jahresbeginn (+260% zum Vorjahreszeitraum), 1 Million Kunden als 5-Jahres Ziel DGAP-News: flatex AG / Schlagwort(e): Markteinführung/9-Monatszahlen flatex AG: 68.000 Neukunden seit Jahresbeginn (+260% zum Vorjahreszeitraum), 1 Million Kunden als 5-Jahres Ziel 07.10.2019 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. flatex AG: 68.000 Neukunden seit Jahresbeginn (+260% zum Vorjahreszeitraum), 1 Million Kunden als 5-Jahres Ziel * flatex Holland übertrifft Erwartungen: mehr als 320.000 Plattform-Besucher und über 33.000 Depotanträge innerhalb der ersten 15 Wochen * Rekord-Neukunden in Kernmärkten: über 35.000 Neukunden (+84% zum Vorjahreszeitraum) haben sich in den ersten neun Monaten in Deutschland und Österreich für flatex entschieden Frankfurt am Main - Der eingeschlagene Wachstumskurs der flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) kennt keine Grenzen. Der Ansturm auf das flatex Niederlande Angebot hält an. Mehr als 33.000 niederländische Kunden haben sich bereits für das ,Zero-Fee Trading'-Produktangebot entschieden. Damit konnten alleine im Monat September über 10.000 Neukunden in den Niederlanden gewonnen werden. Auch in Deutschland und Österreich hält der hohe Kundenzuwachs an. Innerhalb der ersten drei Quartale konnten 35.000 Neukunden gewonnen werden, mehr als im gesamten Jahr 2018. "Nach nur neun Monaten haben wir unser Versprechen für 2019, 60.000 Neukunden gewinnen zu wollen, erfüllt - mitnichten werden wir uns jetzt aber darauf ausruhen. Mit unserer Mannschaft und Plattform werden wir konsequent den Markt bearbeiten, um unser Ziel, den führenden europäischen Online-Broker zu bauen, zu erfüllen. Wir haben das beste Produktangebot am Markt, eine führende und hochskalierbare Plattform und sind der günstigste Broker im Vergleich zu den Marktführern. Nun gilt es in den kommenden fünf Jahren unsere ambitionierten Finanzziele mit dem notwendigen Kundenwachstum zu untermauern - 1 Million Kunden sind das erklärte Ziel.", sagt Frank Niehage, CEO der flatex AG. Als einer der letzten bankenunabhängigen und vollintegrierten Online-Broker bietet flatex als "Financial Supermarket" ein unabhängiges Produktangebot mit über 2 Millionen Produkten an. Dabei hat sich flatex als Aktien-, ETP- und ETF-Spezialisten etabliert und in den vergangenen Jahren führende Produktpartnerschaften, wie beispielsweise mit Goldman Sachs und Morgan Stanley, begründet. Mit dem Eintritt in die Niederlande war flatex der erste Broker mit einem "Null-Euro-Angebot". Weitere Länder folgen, der Marktstart für Spanien wird am 2. Januar 2020 erwartet. "Wir haben 2019 und die kommenden Jahre als Wachstumsjahre erklärt und beweisen aktuell in den Niederlanden eindrucksvoll, dass wir unsere Versprechen halten. Nicht nur die Zahl der Neukunden stimmt uns positiv, sondern auch die Tradingaktivität unserer holländischen Kunden. In nur 15 Wochen haben wir in Holland im Hinblick auf Kundenzahl und Tradingverhalten einen Punkt erreicht, für den wir nach dem Markteintritt 2010 in Österreich fast drei Jahre benötigt haben. Das verdeutlich die ungeheure Effektivität und Effizienz, die das gesamte Team in der neuen flatex Struktur tagtäglich abrufen kann.", sagt Muhamad Chahrour, CFO der flatex AG. "Aber auch Abseits des Holland Markteintritts sind wir voll auf Erfolgskurs. Unsere Transaktionszahlen sowie das Wachstum im Kreditbuch und im B2B-Geschäft lassen bereits jetzt schon auf ein neues Rekordjahr schließen." Kontakt: Muhamad Chahrour CFO & IR flatex AG Rotfeder-Ring 7 D-60327 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 0 ir@flatex.com 07.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: flatex AG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 450001 0 E-Mail: ir@flatex.com Internet: www.flatex.com ISIN: DE000FTG1111 WKN: FTG111 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 885845 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 885845 07.10.2019 ISIN DE000FTG1111 AXC0043 2019-10-07/07:45