Die letzte Woche war ein Geschenk für die Bären. Endlich kamen fallende Kurse zum Vorschein und sorgten für dicke Gewinne auf der Shortseite. In dieser Woche könnte der Zauber aber bereits wieder vorbei sein. Den Grund dafür zeige ich Ihnen in der aktuellen Prognose des Wetteralgorithmus auf. Eine Woche lang sind die Kurse in der Tend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...