Nach mehreren schwankungsreichen Handelstagen steuert der DAX auf einen stabilen Wochenauftakt zu. Als leichte Stütze dient die gute Entwicklung der US-Börsen am Freitag. Ein Thema steht besonders im Fokus. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die am Donnerstag wieder aufgenommen werden sollen. Bei Infineon gibt es bereits am morgigen Dienstag einen interessanten Termin.Halbleiter- und Systemlösungen von Infineon helfen, den Alltag einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. ...

