Am Mittwoch entschied die Welthandelsorganisation WTO, dass Europa dem europäischen Luftfahrtkonzern Airbus in der Tat unzulässig unter die Arme gegriffen habe, dies zum Nachteil der USA sei und diese daher das Recht hätten, aufgrund dieses Verstoßes Strafzölle gegen die EU zu verhängen. Was prompt umgesetzt wurde.

