Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis vor den am 22. Oktober anstehenden Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 105 Franken. Analyst Keyur Parekh liegt mit seiner Ergebnisschätzung von 1,33 US-Dollar je Aktie im Kerngeschäft des Pharmaherstellers leicht über der durchschnittlichen Markterwartung, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Im Fokus der Anleger dürften die Umsätze des Gen-Therapeutikums Zolgensma stehen sowie die operativen Margen in der Pharmasparte./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 01:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-10-07/08:19

ISIN: CH0012005267