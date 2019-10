Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ABB von 25 auf 22 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die sich eintrübende Konjunktur hinterlasse vor dem Start des neuen Vorstandschefs Björn Rosengren ihre Spuren bei dem Schweizer Elektrotechnikkonzern, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Sparten Robotics & Discrete Automation sowie Industrial Automation kürzte er seine Prognosen am deutlichsten./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-10-07/08:32

ISIN: CH0012221716