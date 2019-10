Cigna Corporation - Gesundheitskonzern am kränkeln - Steht hier der nächste 20 % Breakdown bevor?

Shortsetup

Symbol:ISIN: US1255231003Die Cigna Corporation ist ein US-amerikanischer Gesundheitsdienstleister mit Firmenzentrale in Bloomfield, Connecticut. Das Leistungsportfolio erstreckt sich von Versicherungen über Gesundheitsberatung und -plänen bis hin zu neuartigen Vertriebsaktivitäten wie Heimlieferservices für Pharmaprodukte. Das Unternehmen wurde bereits 1792 gegründet und beschäftigt heute über 73.000 Mitarbeiter. Trotz guter Zahlen zum zweiten Quartal musste die Aktie über den Sommer mehr als 20 % abgeben, fand jedoch an einer Unterstützungstrendlinie gebildet durch mehrere charttechnische Tiefs aus der Vergangenheit Support. Aktuell konsolidiert der Anteilsschein unter den exponentiell gleitenden Durschnitten der Perioden 20 und 50 seit mehreren Tagen seitwärts.Cigna zeigte im Sommer bereits deutliche Schwächeanzeichen, dass sich die Aktie aktuell nicht von der Unterstützungstrendlinie weg bewegen kann ist ebenfalls kein gutes Omen. Der Gesamtmarkt befindet sich nach dem Bounce der letzten 2-3 Tage wieder in einer Widerstandszone, sollte dieser die Shortbewegung wieder aufnehmen wird sich auch Cigna nicht entziehen können.Interessierte Anleger könnten beim Bruch der Unterstützungstrendlinie, bei Unterschreiten des Tagestiefs vom 03.10.2019 bei 147,81 USD eine Shortposition mit Stopp Loss über der aktuellen Konsolidierung bei 154 USD, eingehen. Duchstößt die Aktie den Unterstützungsbereich deutlich sehe ich Abschläge von bis zu 20 % als wahrscheinlich an, da sich der nächste massivere Unterstützungsbereich erst im Bereich von 118 USD befindet. Anleger könnten mit diesem Trade ein Chance-Risiko-Verhältnis von bis zu 5:1 erzielen.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in CI