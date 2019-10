Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Lage an den Aktienmärkten hat sich deutlich verschlechtert. Der DAX hat in der vergangenen Woche massiv unter schwachen Konjunkturdaten gelitten. Dabei gab er einen Großteil der Gewinne aus dem September ab. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Apple, Bayer und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.