... mit der EUROPACE Plattform. Die Hypoport AG (ISIN: DE0005493365) meldet diverse Rekorde für ihre Plattform, die von Sparkassen (Q3 +52%), Volksbanken (Q3 +200%) und private Banken/Versicherungen genutzt wird. EUROPACE, größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland, erhöhte in den ersten neun Monaten 2019 sein Transaktionsvolumen* um 18% von 42,8 Mrd. Euro auf 50,4 Mrd. Euro. Das Transaktionsvolumen pro Vertriebstag** betrug in diesem Zeitraum 267 Mio. Euro (9M 2018: 228 Mio. Euro) und wurde somit um 17% ausgebaut. Gerade im dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...