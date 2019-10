Das vierte Quartal hat begonnen und an den Aktienmärkten wird zumindest der Wunsch nach einer Jahresendrally immer stärker. Aber wie stehen die Chancen? "Eigentlich ganz gut. Ich habe mir die Entwicklung des DAX" in den letzten 22 Jahren angeschaut. In 18 Fällen konnte der DAX zulegen", sagt Christian Henke. Der Marktanalyst vom Broker IG schaut zusammen mit Manuel Koch im "IG Trading Talk" auf die aktuelle Lage an der Börse. Mehr Infos finden Sie hier

