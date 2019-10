STS Group AG gewinnt weiteren strategischen Auftrag zur Fertigung von innovativen Leichtbaukomponenten in China DGAP-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge STS Group AG gewinnt weiteren strategischen Auftrag zur Fertigung von innovativen Leichtbaukomponenten in China 07.10.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STS Group AG gewinnt weiteren strategischen Auftrag zur Fertigung von innovativen Leichtbaukomponenten in China Hallbergmoos/München, 07. Oktober 2019. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68; www.sts.group), der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte weltweite Systemlieferant für die Automobilindustrie, vermeldet einen weiteren strategischen Auftrag. Die Unternehmensgruppe wird innovative Hybridtüren für einen chinesischen Elektrofahrzeughersteller (Battery Electric Vehicle/BEV) und gleichzeitig STS-Neukunden produzieren. Der Auftrag wird ab dem vierten Quartal 2020 umsatzwirksam. Zugleich hat die Beauftragung eine hohe strategische Bedeutung. So stellt die STS Group erneut ihre Vielseitigkeit sowie ihre Eigenschaft als Innovationstreiber und First Mover unter Beweis. STS führt ein neues Konzept für die Außenverkleidung von Pkw-Türen ein, durch die Kombination der Spritzguss Technologie mit dem faserverstärkten Verbundwerkstoff Sheet Molding Compound (SMC). Dabei wird eine Spritzguss Außenverkleidung, auf einen SMC-Rahmen angebracht und am Türrahmen befestigt. Durch den weitestgehenden Ersatz von Metall durch den Verbundwerkstoff kann eine relevante Gewichtsreduzierung erreicht werden, ohne Abstriche bei Sicherheitsaspekten machen zu müssen. Die Leichtbauweise leistet somit einen signifikanten Beitrag im Rahmen nachhaltiger Mobilität. Durch die Verbindung zweier Technologien und die Fertigung vor Ort in unmittelbarer Nähe zum Kunden manifestiert sich erneut der innovative STS-Ansatz als kompetenter Systemlieferant für die globale Automobilindustrie. Bereits im Juli vermeldete STS Erfolge im Zukunftsmarkt China aus dem E-Mobility-Bereich. So gewann die Gruppe zwei Aufträge zur Lieferung von Batteriedeckeln für Elektrofahrzeugmodelle. "Unsere Technologien leisten im Automobilbau von heute und morgen wichtige Beiträge zur Gewichts-, Geräusch- und Emissionsreduzierung. Daher bleiben sie auch in einem herausfordernden Marktumfeld gefragt. Wir freuen uns über die Beauftragung in einem der zukunftsträchtigsten Märkte weltweit und sind uns sicher, unsere Position als innovativer Systemlieferant weiter ausbauen zu können", sagt Andreas Becker, CEO der STS Group AG. Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 401,2 Mio. EUR erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 17 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller. STS Group AG Stefan Hummel Head of Investor Relations Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmoos +49 811 1244 9412 ir@sts.group www.sts.group Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister +49 89 125 09 03 30 sh@crossalliance.de newskontor - Agentur für Kommunikation Marco Cabras +49 211 86 39 49 marco.cabras@newskontor.de 07.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 885797 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 885797 07.10.2019 ISIN DE000A1TNU68 AXC0056 2019-10-07/09:00