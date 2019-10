FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Montag im frühen Verlauf leichter. "Nach dem Plus am Freitag sehen wir erst einmal Gewinnmitnahmen", so ein Aktienhändler. Oberhalb der 12.000er-Marke bestehe erhöhtes Abgabeinteresse, das Tief vom Freitag bei 11.864 Punkten sollte dagegen nicht unterschritten werden.

Der Dezember-Kontrakt notiert gegen 8.26 Uhr 43,0 Punkte niedriger mit 12.005,5. In den Handel gegangen war er mit 12.019,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.019,5 und das Tagestief bei 11.976,0 Punkten. Umgesetzt wurden 5.122 Kontrakte.

October 07, 2019 02:35 ET (06:35 GMT)

