Amazon und Walmart liefern sich derzeit einen Kampf der Giganten - nicht nur im heimischen US-Markt, sondern auch in Indien. Beide Unternehmen berichten von Rekordumsätzen für ihre sechstägigen Verkaufsfestivals im zweitgrößten Land der Welt. Derweil kommt die Amazon-Aktie immer noch nicht in Tritt."Das war bislang unser größter Erfolg in Indien", so Amit Agarwal, Amazons Indien-Chef. "Wir haben über 65.000 Verkäufer aus 500 Städten gezählt."Millionen von Indern nutzen mittlerweile die Vorteile ...

