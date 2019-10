Die BMW-Aktie hinkt der Performance von Volkswagen und Daimler in den letzten Wochen deutlich hinterher. Jetzt will BMW ein Sparprogramm auf die Bahn bringen. Dazu sollen rund 5.000 Mitarbeiter auf Gehalt verzichten. JPMorgan senkt den Daumen. Keine guten Voraussetzungen für die Aktie.BMW will im Zuge seines Sparprogramms bei Tausenden hochqualifizierten Mitarbeitern Arbeitszeit und Gehalt reduzieren. Das kann bei einigen der mehr als 5000 Betroffenen Einbußen von 10 000 bis 14 000 Euro im Jahr ...

