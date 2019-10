Guten Morgen,die enttäuschenden Wirtschaftsdaten letzte Woche haben dem Markt einen gehörigen Schrecken eingejagt. Damit eröffnet sich in der neuen Woche womöglich eine finale Chance, bei zahlreichen Werten auf ermäßigter Kursbasis in Position zu gehen.Wir hatten bereits zu Beginn der Woche angedeutet, dass sich hier ein latenter Vergleich zu Herbst 2018 anbietet, wenn auch mit verringerter Dramatik. Doch allein die Reaktion des DAX innerhalb der letzten vier Handelstage verdeutlicht die Nervosität der Marktteilnehmer mit Blick auf Konjunkturdaten. Aus Sicht der Akteure kommt es nun darauf an, wie sich der US-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche entwickelt, welcher sich zuletzt robuster gezeigt hat als die Industrie. Auch die Jobdaten aus den USA zeigen, dass sich der Handelskonflikt langsam auch in der (weitgehend autarken) US-Wirtschaft bemerkbar macht.

