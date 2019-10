FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den schwachen Auftragseingängen für die deutsche Industrie ist es für den Bund-Future am Montagvormittag ein paar Ticks nach oben gegangen. Der Auftragseingang der deutschen Industrie sank gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums hält die Nachfrageschwäche in der Industrie an. "Die Industriekonjunktur bleibt vorerst gedämpft", so die Experten.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 174,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,63 Prozent und das Tagestief bei 174,45 Prozent. Umgesetzt wurden 12.690 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 217,90 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 135,78 Prozent.

