Nicht nur die Automobilindustrie ist im Wandel, auch im Energie- und Rohstoffsektor werden neue Konzepte gesucht. Fossile Rohstoffe sollen durch erneuerbare Energien ersetzt werden, schließlich sind die Vorkommen an Öl & Co endlich. Über den Wandel in der Wirtschaft und die Auswirkungen auf unser alltägliches Leben spricht EIFD-Direktor Michael Bloss bei Börse Stuttgart TV.