Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz legt grossen Wert auf eine nachhaltige Unternehmensführung und will sich deshalb im Rahmen der Science Based Targets Initiative wissenschaftsbasierte Klimaziele setzen. Damit leistet der Detailhändler einen wichtigen Beitrag zum Erreichen des Pariser Klimaziels, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken.



Die globale Zielsetzung des Paris-Abkommens im Bereich der CO2-Reduktion beschäftigt auch Lidl Schweiz.



Die Science Based Targets Initiative verpflichtet Unternehmen dazu, sich innerhalb von zwei Jahren wissenschaftsbasierte Klimaziele zu setzen, die im Einklang mit dem Abkommen von Paris stehen und damit dazu beitragen, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Lidl Schweiz folgt diesem Aufruf, indem der Detailhändler sich zur Initiative bekennt.



«Unser Engagement für das Klima ist tief in der Unternehmenskultur von Lidl Schweiz verankert. So setzen wir uns seit Jahren für die Reduktion von CO2-Emissionen ein, nutzen alternative Antriebstechnologien in der Logistik, bauen Photovoltaikanlagen und E-Tankstellen bei unseren Filialen und nutzen Strom aus Wasserkraft. Der Schritt zur Bekennung zur Science Based Targets Initiative ist für uns ein logischer weiterer Schritt auf unserem Weg in eine nachhaltigere Zukunft», erklärt Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz.



Für Thomas Vellacott, CEO von WWF Schweiz, ist die SBT Initiative ein wichtiges Instrument dem Klimawandel glaubwürdig entgegenzuwirken. Zum Entschluss von Lidl Schweiz, der Science Based Targets Initiative beizutreten, sagt er: «Wir begrüssen es sehr, dass Lidl Schweiz sich im Zuge der Partnerschaft mit dem WWF Schweiz der SBT Initiative anschliesst und sich damit vorbehaltslos hinter die CO2-Ziele des Pariser Abkommens stellt. Lidl Schweiz hat das bisherige mit dem WWF vereinbarte CO2-Reduktionsziel für die betrieblichen Emissionen zum Ende des Geschäftsjahrs 2018 bereits übertroffen. Angesichts dieses Erfolges auf betrieblicher Seite freuen wir uns, dass Lidl Schweiz entlang der gesamten Wertschöpfungskette ambitionierte CO2-Reduktionsziele setzen wird.»



Aktuell haben sich weltweit bereits über 600 Unternehmen zu einer wissensbasierten Zielsetzung gemäss der Science Based Targets Initiative bekannt. Über 200 der Unternehmen verfolgen bereits von der Initiative überprüfte Klimaziele. Weiterführende Informationen sind über folgenden Link zu finden: https://sciencebasedtargets.org/



