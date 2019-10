In der vergangenen Woche kamen die Aktienmärkte überwiegend zurück: Der DAX verlor knapp 3 Prozent an Wert. Gold ist leicht angestiegen (+0,4 Prozent). Trotzdem sah die Charttechnik in Bezug auf das gelbe Edelmetall schon einmal besser aus.

Zusammenfassung:

"Halten", durch eine Gegenbewegung (neue O-Säule).

Trend und Kursziele:



Trend : - steigend

Kursziele : moderat 2.770 USD, ambitioniert 5.900 USD

Gültig : bis Unterschreiten von 1.186 (3)

