Original-Research: Expedeon AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Expedeon AG Unternehmen: Expedeon AG ISIN: DE000A2YN801 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Halbjahreszahlen 2019 erfüllen unsere Erwartungen, deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg erreicht, Rating KAUFEN Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2019 hat das Expedeon-Management die bisherige Guidance bestätigt. Es wird demnach weiterhin mit einem zweistelligen Umsatzwachstum gegenüber 2018 und einem bereinigten EBITDA von über 2,0 Mio. EUR gerechnet. Ausgehend vom in den ersten sechs Monaten 2019 erreichten Umsatzanstieg in Höhe von 30,8 % ist die Umsatzguidance als gut erreichbar einzustufen. Auf Basis des zweiten Quartals 2019, in dem Umsatzerlöse in Höhe von 3,90 Mio. EUR erwirtschaftet wurden, beläuft sich die aufs Geschäftsjahr hochgerechnete 'run rate' auf 15,60 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund sind unsere Umsatzprognosen in Höhe von 15,93 Mio. EUR, die zudem in der zweiten Jahreshälfte eine Fortsetzung der positiven Wachstumsdynamik enthalten, eine realistische Annahme. Neben der Ausweitung der Umsätze mit den bestehenden Produkten (Ausbau Vertrieb, Ausbau Partnergeschäft, Cross-Selling etc.) sollte die Expedeon AG mittelfristig auch von der Einführung neuer Produkte auf der bestehenden technologischen Basis profitieren. Innerhalb der Plattformtechnologien TruePrimeTM, Lightning-Link(R) und CaptSureTM könnten kurz- und mittelfristig neue Produkte eingeführt werden, die mit einem potenziellen Umsatz in Höhe von jährlich über 20,0 Mio. EUR einhergehen. Darüber hinaus sollten zunehmend Produkte für den Diagnostik-Bereich die Produktpalette ergänzen. Demnach rechnen wir auch mittelfristig mit einer unveränderten Fortsetzung des Umsatzwachstums und erwarten bereits ab dem kommenden Geschäftsjahr 2020 das nachhaltige Überschreiten der Umsatzmarke von 20,0 Mio. EUR. Auch auf Ergebnisebene bestätigen wir unsere im Rahmen der Researchstudie (siehe Studie vom 23.07.19) veröffentlichten Prognosen. Das von uns für 2019 erwartete EBITDA in Höhe von 2,18 Mio. EUR würde, eine gleichbleibende Kursentwicklung der Expedeon-Aktie unterstellt, einem bereinigten EBITDA in Höhe von ca. 3,0 Mio. EUR gleichkommen. Zum Halbjahr 2019 hatte die Expedeon AG ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 1,21 Mio. EUR erzielt, womit unsere EBITDA-Prognose gut erreichbar ist. Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen wir mit einem Anstieg der EBITDA-Marge auf über 20 %, wobei wir, bei entsprechend hohen Umsatzniveaus und einem zunehmenden Anteil an margenstarken Lizenzerlösen, EBITDA-Margen von 35 % als erreichbar erachten. Diese Annahme ist in der Stetigkeitsphase unseres DCFBewertungsmodells abgebildet. Aufgrund der absolut im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallenen Halbjahresentwicklung bestätigen wir damit nicht nur unsere Prognosen, sondern lassen auch unser DCF-Bewertungsmodell unverändert. Damit bestätigen wir das bisherige Kursziel von 3,20 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19117.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,7,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.10.19 (13:51 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.10.19 (09:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2019 03:04 ET (07:04 GMT)