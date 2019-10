Die britische Großbank HSBC will einem Zeitungsbericht zufolge weitere bis zu 10.000 Stellen streichen. Mit dem Abbau von mehr als vier Prozent der Arbeitsplätze wolle der neue HSBC-Chef Noel Quinn die Kosten drücken, berichtete die "Financial Times" am Sonntagabend unter Berufung auf zwei in die Pläne eingeweihte Personen. Vor allem gut...

