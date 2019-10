Jeweils 1 Mrd. Euro will Traton bis 2025 in E-Mobilität und Digitalisierung stecken. Das Ziel der VW-Tochter: führender Hersteller von E-Lkw und E-Bussen zu werden. Bereits im kommenden Jahr wollen die Münchner elektrische Stadtbusse in Serie auf den Markt bringen, so Andreas Renschler im Rahmen des Innovation Day in Schweden.Der Traton-Chef geht davon aus, dass in den kommenden zehn bis 15 Jahren jeder dritte Lkw und Bus aus seinem Haus mit alternativen Antrieben fährt. Aufträge dafür gebe es bereits. ...

