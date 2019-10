In Paris gesellte sich mit Verallia ein neues Unternehmen mit aufs Börsenparkett. Zwar lag der Ausgabepreis mit 27 Euro am unteren Ende der Preisspanne. Gegen Freitag Mittag verzeichneten sie jedoch ein Plus von 1,26 Prozent auf 27,34 Euro. Verallia stellt auch die Flaschen für den Champagner der Marke Dom Perignon sowie für Hennessy-Cognac her. Kennen sie nicht? Dann aber Nutella...das machen die auch. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...