Der Freitag als Brückentag war von geringem Handelsvolumen geprägt. Im Chartbild war hierbei eine Erholung zu sehen, den den Index wieder zur 12.000 führte. Was kann man dort zum Wochenstart erwarten? Korrektur fortgesetzt Bis zu den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag um 14.30 Uhr hatte der DAX sich in einer recht engen Spanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...