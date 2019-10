Wien (www.anleihencheck.de) - Allied Irish Banks (AIB) war vergangene Woche mit einer Additional Tier 1 (AT1) Perpetual-Anleihe an den Primärmarkt getreten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die EUR 500 Mio. Emission sei mit einem Kupon von 5,25% gepreist worden (Trigger: 7% CET1). Als "innovatives" Teilstück dieser Emission sei eine Call-Periode von sechs Monaten nach der gesetzlichen Mindestlaufzeit von fünf Jahren eingeführt worden. Diese Art der Call-Periode sei zuvor nur von der Nationwide Building Society benutzt worden und scheine am Markt wohlwollend aufgenommen zu werden. Obwohl der Vorteil einer derartigen Call-Struktur wohl eindeutig auf Seite des Emittenten liegen dürfte, habe die Emission ein Orderbuch von EUR 3,5 Mrd. aufweisen können. (News vom 03.10.2019) (07.10.2019/alc/n/a) ...

