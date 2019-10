Wien (www.anleihencheck.de) - Die in den letzten beiden Wochen veröffentlichten Frühindikatoren fielen wenig verheißungsvoll für die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone in der nahen Zukunft aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zum einen würden Umfragen signalisieren, dass sich die Rezession im Industriesektor weiter vertieft habe. Zum zweiten habe der bislang robuste Dienstleistungssektor ebenfalls merklich an Schwung eingebüßt. Somit scheine es nur mehr einer Frage der Zeit, bis sich auch die Lage am Arbeitsmarkt erkennbar eintrübe. Derzeit deute vieles auf eine sich verbreiternde und somit anhaltende Konjunkturschwäche hin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...