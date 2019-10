Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart bleibt es am Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Die letzten Datenveröffentlichungen hätten mehrheitlich enttäuscht und entsprechend seien die Renditen von Staatspapieren dies- und jenseits des Atlantiks gesunken. So würden Bundeswertpapiere mit zehn Jahren Laufzeit aktuell auf einem Niveau von knapp -0,60% rentieren. Der Abwärtstrend von Oktober 2018 sei intakt. In den USA betrage die Rendite zehnjähriger Treasuries momentan 1,52%. Die Abwärtstrendlinie von November letzten Jahres sei intakt und verlaufe heute bei 1,91%. Die Zinsstrukturkurve habe sich in den letzten Tagen jedoch versteilt. Die Renditedifferenz zwischen US-Titeln mit zehn und zwei Jahren Laufzeit liege aktuell bei 13 Basispunkten. (07.10.2019/alc/a/a) ...

