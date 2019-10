Genf (www.fondscheck.de) - Der schweizerische Vermögensverwalter Unigestion baut über eine Partnerschaft mit der Allianz Bank Financial Advisors die Präsenz in Italien aus, so die Experten von Unigestion.Die Allianz Bank Financial Advisors sei der Private-Banking-Arm der Allianz-Gruppe. Im Rahmen der Zusammenarbeit biete die traditionell auf institutionelle Investoren ausgerichtete Unigestion die Strategie des Multi-Asset-Fonds Uni-Global - Cross Asset Navigator (ISIN LU1132139814/ WKN A12EWE) erstmals für das italienische Wealth-Management an. Allianz Bank Financial Advisors werde die Strategie auf der Challenge-Pro-Plattform offerieren, die von Darta zur Verfügung gestellt werde, einem irischen Lebensversicherer, der sich vollständig im Besitz der Allianz-Gruppe befinde. (07.10.2019/fc/n/s) ...

