Zürich (ots) - Schnell, flexibel, kundennah: So wünschen sich Versicherte ihre Assekuranz. Ob diese Anforderungen zu meistern sind, ist oft eine Frage der Technologie: Mobile Anwendungen und digitale Kanäle harmonieren selten mit mächtigen Backend-Systemen. Ihre Entwicklung verschlingt viel Geld und Zeit. Das könnte sich nun ändern: Die Schweizer Firma Innoveo AG und der Global Player Cognizant gaben heute in Zürich den Start ihrer strategischen Partnerschaft bekannt.



Wer den hybriden Kunden von heute zufrieden stellen will, muss schnell und flexibel sein. Ein Schweizer Startup Unternehmen, gegründet von ausgewiesenen IT- und Versicherungsexperten, hat deshalb eine innovative Plattform entwickelt, die Lösungen für Versicherungsunternehmen bietet und unterstützt: Innoveo Skye verspricht, leistungsfähige Applikationen bis zu zehnmal schneller auf den Weg zu bringen als im Rahmen eines herkömmlichen Entwicklungsprozesses - und das, ohne dafür geschulte Programmierer einsetzen zu müssen.



Schneller ans Ziel



Für dieses Konzept hat die Innoveo AG mit Sitz in Zürich nun einen Partner von Weltrang gewonnen: Cognizant, einen in den USA beheimateten Spezialisten für die digitale Transformation von Unternehmen mit global über 260.000 Mitarbeitern. "Während die Anforderungen an Agilität, Marktnähe und Flexibilität bei der Anpassung an neue Trends immer größer werden, kämpft die Versicherungsbranche mit Einschränkungen in Bezug auf Entwicklungskapazitäten und der Integrationsfähigkeit ihrer oft monolithischen Backend-Legacy-Systeme", weiß Amir Ghaffar, Vorstandsvorsitzender der Innoveo AG. "Wer im Wettbewerbsumfeld die Nase vorn haben will, muss die Einführung digitaler Lösungen und innovativer Angebote beschleunigen."



Gemeinsam erfolgreich



Deshalb ist die strategische Partnerschaft mit Cognizant eine gute Nachricht - nicht nur für Innoveo, betont Ghaffar: "Cognizant ist eine führende Marke für digitale Transformation. Unsere Partnerschaft eröffnet den Kunden unserer beiden Unternehmen differenzierte Lösungen und Chancen für die schnellere Umsetzung von Innovationen im geschäftlichen Umfeld." Auch Cognizant freut sich über die Zusammenarbeit: "Innoveo hat sich zu einem zuverlässigen Plattformanbieter für Unternehmen wie Zurich Insurance, Allianz, Renaissance und Chubb auf fünf Kontinenten entwickelt", sagt Stefan Metzger, Managing Director Cognizant Schweiz und Head of European Insurance Practice. "Durch die Partnerschaft mit Innoveo gewinnen wir einen großartigen Partner für unser Team, der uns dabei unterstützt, unsere Kunden in ihren digitalen Agenden und Zielen erfolgreich zu machen."



Über Cognizant



Cognizant (Nasdaq: CTSH) ist ein führendes Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen. Cognizant transformiert die Geschäfts-, Betriebs- und Technologiemodelle seiner Kunden für das digitale Zeitalter. Der einzigartige branchenbasierte Beratungsansatz hilft Kunden, Innovation, Unternehmenseffizienz und Führung voranzutreiben und im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. Cognizant hat seinen Hauptsitz in den USA und rangiert in den Fortune 500 auf Platz 195. Sie wird regelmäßig in der Liste "Most Admired Companies" geführt. Weitere Informationen unter www.cognizant.ch.



Über Innoveo AG



Innoveo wurde 2007 in Zürich, Schweiz, von Versicherungs- und IT-Experten gegründet und entwickelte Innoveo Skye - die Plattform, welche Versicherungsunternehmen die erforderliche Technologie zur Verfügung stellt, um Produkte über mehrere Vertriebskanäle hinweg schnell auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen unter www.Innoveo.com.



