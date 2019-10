Hamburg (ots) - COUCH lesen auf der COUCH-Couch - das ist ab sofort möglich. Denn das Wohn- und Fashion-Magazin bringt exklusiv mit dem Kooperationspartner OTTO die erste eigene Kollektion COUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf den Markt. Die COUCH-Kollektion umfasst knapp 50 Produkte aus den Segmenten Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Teppiche und Heimtextilien. Alle Produkte wurden mit viel Liebe zum Detail von der COUCH-Redaktion, G+J Brand Business und OTTO entwickelt und machen aus jeder Wohnung einen Wohlfühlort. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind modern, praktisch, lässig, urban und stilsicher.



Jan Filler, Bereichsleiter Category Möbel bei Otto: "Die Kooperation der COUCH mit OTTO ist ein Gewinn für beide Seiten. Aus Händlersicht haben wir mit der COUCH-Redaktion einen starken Partner, um die gemeinsam entwickelten Produkte der Leserschaft und der COUCH Community zugänglich zu machen. Und auch die OTTO Kunden finden in der Lieblingsstück Kollektion viele neue Produkte, welche das besondere Gespür der COUCH-Redaktion für Design und geschmackvolle Einrichtung in sich tragen."



Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Wir sind mehr als stolz auf unsere erste eigene Möbel- und Accessoire-Kollektion, deren Produkte nicht umsonst COUCH LIEBLINGSSTÜCKE heißen. Mit viel Herzblut haben wir gemeinsam mit den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von Otto diese Möbel- und Accessoires-Favoriten zusammengestellt, die hoffentlich nicht nur unser Interior-Herz höher schlagen lassen und für unsere Leserinnen gleichzeitig erschwinglich sind. Wir hoffen, dass sich damit alle in ihrem ihr Zuhause doppelt wohlfühlen."



Extragemütliche Polstermöbel, stylishe Stühle und Samt-Sessel, angesagte Rattan-Highboards und filigrane Beistelltischchen mit praktischer Doppelfunktion, Spiegel mit Ablage, stilvolle Steingutvasen bis hin zu Teppichen und Kissen - für jeden Wohnung ist hier etwas dabei. Design- und Interior-Begeisterte können sich komplett das Wohnzimmer oder den Flur einrichten oder nur Regale und Fensterbänke mit dekorativen Pflanzkübeln, Vasen und Kerzenhaltern verschönern. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind vielseitig einsetzbar und passen perfekt zu trendbewussten Living-Fans.



Sehen die nicht toll aus? Unter couchlieblingsstücke werden alle COUCH-Leserinnen und COUCHstyle.de-Userinnen aufgerufen, ihre neuen COUCH-Möbel in ihren eigenen vier Wänden zu präsentieren. Unter dem Motto: "Wie zieht bei Euch die COUCH-Kollektion ein?" wird es auf couchstyle.de mit 75.000 Mitgliedern und über 100.000 Instagram-Fans die schönsten Teile zu sehen geben.



In der aktuellen Ausgabe COUCH 11/2019 (EVT: 4.10.2019) werden die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf dem Cover und im Heft vorgestellt.



Alle Produkte der neuen Kollektion sind exklusiv bei Otto unter http://www.otto.de/Couch zu bestellen.



COUCH

PR / Kommunikation

Andrea Kramer

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Telefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847

E-Mail: kramer.andrea@guj.de

www.couchstyle.de

www.guj.de



