FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMASZ NYRT. NA UF 10000 EMZ1 HU0000074539
AB/FROM ONWARDS 07.10.2019 10:33 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMASZ NYRT. NA UF 10000 EMZ1 HU0000074539
AB/FROM ONWARDS 07.10.2019 10:33 CET