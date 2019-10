Wien (www.anleihencheck.de) - EP Infrastructure (Baa3/BBB/BBB-) preiste die zweite EUR denominierte Emission in weniger als drei Monaten, während Refinanzierungskosten sinken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die EUR 500 Mio. Anleihe mit einer Laufzeit von 9J sei bei MS+225 BP gepreist worden. Verwendet werden sollten die Einnahmen zur Refinanzierung von ausstehenden Verbindlichkeiten sowie für Kredite an die EP Energy Einheit und eventuell zur Dividendenzahlung. Nepi Rockcastle (-/BBB/BBB) sei mit einem EUR 500 Mio. (7J) Bond auf dem Primärmarkt gewesen, der bei MS+235 BP gepreist worden sei. Einnahmen daraus sollten für Liegenschaftskäufe sowie Refinanzierungen und Working Capital Management verwendet werden. Metinvest (B3/B/BB-) habe eine Dual Tranche (Tranche A: USD 500 Mio., 10J, Rendite 7,95%; Tranche B: EUR 300 Mio., 6J, Rendite 5,75%) gepreist, während Kernel Holding (-/B/BB-) eine USD 300-350 Mio. (5NC3 oder 7NC4) Emission plane. (News vom 03.10.2019) (07.10.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...