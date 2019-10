Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA fiel am Freitag der Arbeitsmarktbericht für September solide aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar sei der Beschäftigungszuwachs mit 136 Tsd. Stellen etwas unter den Erwartungen geblieben, doch mit der deutlichen Aufwärtsrevision der Vormonate und dem Rückgang der Arbeitslosenquote auf ein Rekordtief von 3,5% erweise sich der US-Arbeitsmarkt weiter als robust. Die Anleihemärkte würden jedoch kaum auf diese Zahlen reagieren. Nach einer Serie schwacher Vorlaufindikatoren (insbesondere ISM Indices) herrsche hier weiter ein pessimistisches Konjunkturbild vor. Eine Leitzinssenkung von 25 BP Ende Oktober und eine weitere bis Jahresende seien am Geldmarkt eingepreist. Die Renditen von Staatsanleihen würden zudem aufgrund der globalen Unsicherheiten unter Druck bleiben. Hier sei vorerst keine Entspannung in Sicht. In den USA bestehe ein erhöhtes Risiko, dass Präsident Trump für den steigenden innerpolitischen Druck ein außenpolitisches Ventil suche. Von der Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China sei daher wenig zu erwarten. ...

