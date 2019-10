Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schlechte Konjunkturdaten und Strafzölle verderben Marktteilnehmern zunehmend die Risikofreude, davon profitieren Bundesanleihen und US-Treasuries, so die Deutsche Börse AG.Folge auf die Industrieschwäche dies- und jenseits des Atlantiks ein Dämpfer im Service? Der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe in den USA habe am 03.10. mit einem Wert von 52,6 Punkten enttäuscht. Damit befinde sich das Barometer zwar weiterhin im expansiven Bereich, werde aber wohl weniger dynamisch wachsen. Marktteilnehmer hätten laut Bloomberg bereits damit begonnen, stärkere US-Leitzinssenkungen einzupreisen. Noch gebe es diesbezüglich keine konkreten Anhaltspunkte. Mit Robert Kaplan und Charles Evans hätten sich aber bereits zwei Mitglieder des Offenmarktkomitees der Zentralbank für eine weitere Reduzierung der FED Funds-Rate ausgesprochen. Nicht nur für die HSBC werde damit eine Drosselung um 25 Basispunkte im Oktober sehr wahrscheinlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...