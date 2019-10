Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die erste, zehnjährige Anleihe (ISIN US931142EQ27/ WKN A2R8A7) des Einzelhandelsriesen Wal-Mart wird zum 24.09.2029 fällig und umfasst ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Deren Kupon betrage 2,375%, Termin der ersten Zinszahlung sei der 24.03.2020. Die zweite Anleihe (ISIN US931142EP44/ WKN A2R8A8) hingegen weise ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar auf und eine Laufzeit von 30 Jahren, Fälligkeitsdatum sei also der 24.09.2049. Hierbei sei der Zinssatz auf 2,95% festgelegt, während die nächste anteilige Zinszahlung auf den 24.03.2020 datiert sei. Die anteiligen Zinszahlungen fänden im halbjährlichen Turnus statt. Beide Anleihen seien vorzeitig durch den Emittenten kündbar. Ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar könnten die Wal-Mart-Anleihen in Einheiten von 1.000 US-Dollar gehandelt werden. Das Unternehmen werde von S&P dabei mit dem Rating AA versehen. (Bonds Weekly Ausgabe 40 vom 04.10.2019) (07.10.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...