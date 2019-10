Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild stärkt seine europäische Immobilien-Investment-Management-Plattform mit der Ernennung von Ralf Kind (48) zum Head of Real Estate Debt zum 1. Oktober 2019, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...