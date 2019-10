Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.10.2019 Kursziel: 42,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Dynamisches Umsatz- und Gewinnwachstum in H1 führt zur Erhöhung der Jahresziele Wolftank-Adisa hat in der vergangenen Woche seinen H1-Bericht veröffentlicht und angesichts eines starken Umsatz- und Gewinnwachstums die Jahresziele angehoben. Die erfreulichen Zahlen bestätigen somit unsere positive Sicht auf den Investment Case sowie unsere Annahme, dass der Vorstand sich hinsichtlich der diesjährigen operativen Entwicklung bisher deutlich zu konservativ positioniert hatte. Dynamisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen: Dank der ungebrochen starken Nachfrage in allen drei Geschäftsbereichen stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 61,5% auf rund 26,3 Mio. Euro. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang insbesondere der überproportionale Zuwachs im Segment der Tanksanierung, das mit einem Beitrag von 15,7 Mio. Euro etwa 58% der Gesamtleistung erzielte und damit einen deutlich höheren Anteil ausmachte als im vergangenen Geschäftsjahr 2018 (53%). Auf geographischer Ebene dürfte vor allem das Geschäft in China substanzielles Wachstum verzeichnet haben, das laut Management in H1 2019 signifikant über Plan lag. Deutlich verbessertes Margenniveau: Getrieben durch den starken Umsatzanstieg und einsetzende Skaleneffekte infolge steigender Projektvolumina konnte Wolftank Adisa auch seine Profitabilität trotz einer mittlerweile signifikant erhöhten Personalbasis spürbar steigern. So implizieren das EBITDA mit rund 2,9 Mio. Euro und das EBIT mit ca. 2,1 Mio. Euro entsprechende Margen von 11,1% bzw. 9,4%, womit das Margenniveau eine deutliche Verbesserung gegenüber den kürzlich veröffentlichen Ergebnissen des letzten Jahres aufweist (7,6% EBITDA-Marge bzw. 3,7% EBIT-Marge in 2018). Der erfreuliche Gewinnanstieg liefert u.E. einen Nachweis für das aussichtsreiche profitable Wachstumspotenzial des Unternehmens, wenngleich wir davon ausgehen, dass das Margenniveau im zweiten Halbjahr aufgrund eines veränderten Produktmixes mit einem höheren Anteil des vergleichsweise niedrigmargigen Geschäfts im Bereich des Full-ServiceProvidings für (LNG-) Tankstellen wieder etwas geringer ausfallen dürfte. Anhebung der Guidance im Rahmen unserer Erwartungen: Als Resultat der überplanmäßigen Geschäftsentwicklung hat der Vorstand die Jahresziele angehoben und erwartet nun einen Umsatz von mindestens 50 Mio. Euro (vorher: 45 Mio. Euro) bei einem EBITDA von 4,7 Mio. Euro (vorher: 4,4 Mio. Euro) sowie einem EBIT von 3,2 Mio. Euro (vorher: 2,9 Mio. Euro). Die neuen Prognosen liegen damit weitgehend im Rahmen unserer bisherigen Schätzungen, bei denen wir angesichts des starken Jahresauftakts jedoch ebenso wie bei der aktualisierten Guidance noch weiteres Upside-Potenzial sehen. Fazit: Wolftank-Adisa hat starke H1-Zahlen präsentiert, die das attraktive Potenzial des Unternehmens veranschaulichen und in Anbetracht der strukturellen Wachstumsaussichten erst der Anfang des zukünftig zu erwartenden positiven Newsflows sein dürften. Wir sehen uns in unserer positiven Meinung bestärkt und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. (END) Dow Jones Newswires

October 07, 2019 04:42 ET (08:42 GMT)