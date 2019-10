Die neue Initiative "Inspired by Berklee" bietet ein wegweisendes Programm mit Studieninhalten und Artist-in-Residence-Aufenthalten an, mit dem zeitgenössische Musik, zeitgenössischer Tanz, modernes Theater und kreative Kompetenz an Inspired-Schulen in aller Welt weiterentwickelt werden sollen

Inspired, ein weltweit führendes Netzwerk von 53 Premiumschulen, hat eine exklusive Kooperation mit Berklee vereinbart, um ein wegweisendes Programm mit Studieninhalten und Artist-in-Residence-Aufenthalten einzuführen, das in der kreativen und künstlerischen Bildung der Jugend neue Maßstäbe setzt. Das Programm wird die Bezeichnung "Inspired by Berklee" tragen

Im Rahmen der Kooperation werden weltweit an allen Inspired-Schulen Lehrkräfte aus den Reihen der preisgekrönten Dozenten, Studierenden und Absolventen von Berklee zum Einsatz kommen, um gemeinsam mit den Lehrkräften sowie mit den Schülern und Schülerinnen der beteiligten Inspired-Schulen Programme und Initiativen in den Bereichen zeitgenössische Musik, zeitgenössischer Tanz, modernes Theater und kreative Kompetenz zu entwickeln. Die Kooperation wird über die Entwicklung eines herkömmlichen Lehrplans für darstellende Künste hinausgehen und auch Technik, Medienproduktion und kreative Unternehmerausbildung umfassen. Das Ziel der Kooperation ist es, den Inspired-Schülern die kreative Kompetenz und Einstellung zu vermitteln, die sie benötigen, um in der schnelllebigen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts erfolgreich zu agieren, Führungsaufgaben zu übernehmen und Innovationen zu schaffen.

Absolventinnen und Absolventen von Berklee, zu denen Künstlergrößen wie Quincy Jones, John Mayer, Esperanza Spalding und Annie Clark (St. Vincent) zählen, wurden insgesamt mit über 295 Grammys sowie zahlreichen Oscars, Emmy- und Tony-Awards ausgezeichnet.

Inspired betreibt 53 Premiumschulen in aller Welt, darunter die Reddam-House-Schulen in England, Australien und Südafrika, die International School of Europe Gruppe in Italien, die ACG-Schulen in Neuseeland und Indonesien, das Colegio San Patricio und die Sotogrande International School in Spanien, die PaRK International Schools und St. Peter's in Portugal, die St. John's International School in Belgien, die St. George's International School in der Schweiz, die British School of Bahrain, die Brookhouse Schools Kenia, das Cambridge College und das Colegio Altair in Peru, die Blue Valley School in Costa Rica, die Australian International School in Vietnam und viele andere führende Premiumschulen. Inspired setzt sich für eine schülerorientierte, ganzheitliche Ausbildung der Schüler ein, bei der diese dazu ermutigt werden, ihre individuellen Stärken und Neigungen in den Sachfächern, im Sport sowie in den darstellenden und kreativen Künsten zu entdecken.

Die Inspired-by-Berklee-Schulen werden einen Plan entwickeln, im Rahmen dessen ausgewählte "Artists in Residence" die Schulen besuchen und die Schüler bei der Entwicklung von Projekten und Kooperationen anleiten, mit denen Erkenntnisse und Trends aus der zeitgenössischen Musik, dem zeitgenössischen Tanz, dem modernen Theater und den kreativen Medien in das schulische Umfeld gebracht werden sollen.

Im Rahmen von "Inspired by Berklee" werden öffentliche Darbietungen der Gastdozenten von Berklee gezeigt, die gemeinsam mit den Inspired-Schülern und -Lehrkräften neue Werke schaffen, welche dann in den Schulen aufgeführt werden sollen.

Darüber hinaus wird Berklee an seinen Standorten im US-amerikanischen Boston, im spanischen Valencia und an seinem neuen Zentrum in New York jährliche Workshops durchführen, in denen Dozentinnen und Dozenten für darstellende Künste, die an den am Programm teilnehmenden Inspired-Schulen tätig sind, ihre berufliche Weiterentwicklung voranbringen werden und auf das Inspired by Berklee-Programm des kommenden Jahres vorbereitet werden.

Zum Programm von "Inspired by Berklee" zählt auch die Entwicklung von Online-Bildungsressourcen, mit denen Materialien und Anregungen für Schüler bereitgestellt werden sollen, um deren kreative Ausbildung und Ausdruckskraft zu fördern. Die preisgekrönte Berklee Online ist die weltweit größte Online-Musikakademie. Sie bietet Online-Kurse, mehrere Kurse umfassende Zertifikatsprogramme sowie Bachelor- und Masterstudiengänge an.

Nadim M. Nsouli, Gründer, Chairman und CEO von Inspired, merkte dazu Folgendes an: "Inspired by Berklee ist eine enorm spannende Initiative, mit der die Kompetenzen, Erkenntnisse und die kreative Dynamik der weltweit führenden Institution für zeitgenössische Musik, zeitgenössischen Tanz und modernes Theater in das schulische Umfeld eingebracht wird.

Bei Inspired legen wir großen Wert auf die Rolle von Musik, Tanz und Theater, um unseren Schülern eine umfassende Bildung zu ermöglichen, ihr Selbstvertrauen zu steigern, ihre Führungskompetenzen aufzubauen und zu lernen, sich mithilfe verschiedenster Medien kreativ auszudrücken.

Eine erstklassige Ausbildung zu erhalten, bedeutet weit mehr als nur die Anforderungen eines prüfungsorientierten Lehrplans zu erfüllen. Dank der Kooperation mit Berklee erhalten unsere Schüler einzigartige Bildungschancen, die nur sehr wenigen offenstehen."

Die Initiative "Inspired by Berklee" wird im Januar 2020 gestartet, zunächst an einer Auswahl von Inspired-Schulen, die am Programm teilnehmen. Bis September 2020 wird das Programm dann an allen Inspired-Schulen eingeführt werden.

Panos A. Panay, Senior Vice President für globale Strategie und Innovationen bei Berklee, äußerte sich dazu wie folgt: "Das Berklee College of Music hat das kreative und berufliche Potenzial einiger der begabtesten Künstler der Welt gefördert. Es hat sie dabei unterstützt, ihre Talente weiterzuentwickeln und mit Hunderten von Grammys, Tonys, Oscars und Emmys ausgezeichnet zu werden und die gesamte künstlerische Branche neu zu definieren. Es ist wirklich spannend, mit Inspired zusammenzuarbeiten, um diese kreative Kompetenz den Schülerinnen und Schülern der Inspired-Schulen zu vermitteln und dazu beizutragen, eine neue Generation von Kreativen, Innovatoren und Führungskräften an einem frühen, entscheidenden Punkt ihres Lebens zu formen und zu entwickeln."

Roger H. Brown, der Präsident von Berklee, fügte dem hinzu: "Berklee hat sehr erfolgreiche Methoden für den Unterricht in Musik, Tanz und Theater entwickelt, welche Kreativität, Zusammenarbeit und Improvisation betonen. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Inspired, weil diese es uns ermöglicht, die Leistungsfähigkeit dieser Methode in ein dynamisches, in aller Welt vertretenes Schulnetzwerk einzubringen. Wir sind der Auffassung, dass es die Ausbildung dieser Schülerinnen und Schüler bereichern wird, ganz gleich, ob sie in ihrem beruflichen Leben später einmal als Naturwissenschaftler, Führungskräfte in der Wirtschaft, Schriftsteller, Ärzte, Rechtsanwälte oder Vertreter der darstellenden Künste tätig sein werden."

Über Inspired

Inspired ist eine führende Premiumschulengruppe in Europa, im Raum Asien-Pazifik, in Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten und in Lateinamerika. In einem weltweiten Netzwerk von mehr als 53 Schulen werden über 40.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Inspired bietet ein frisches, modernes Bildungskonzept, wobei die Neubewertung von herkömmlichen Lehrmethoden und Lehrplänen und die Schaffung eines dynamischeren, relevanten und leistungsfähigen Bildungsmodells im Vordergrund stehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.inspirededu.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über Berklee

Berklee ist das führende Institut für zeitgenössische Musik und darstellende Kunst und bietet an seinen Standorten im US-amerikanischen Boston und im spanischen Valencia sowie über sein preisgekröntes Fernstudienprogramm Berklee Online Bachelor- und Masterstudiengänge an. Berklee widmet sich der Entwicklung des kreativen und beruflichen Potenzials von hochbegabten Künstlern in aller Welt. Dieses Engagement von Berklee für die künstlerische Ausbildung zeigt sich in der Arbeit seiner Studenten, Dozenten und Absolventen: Hunderte von ihnen wurden mit Grammy-, Tony-, Oscar- und Emmy-Awards ausgezeichnet.

Am Berklee College of Music und am Boston Conservatory at Berklee erkunden die Studentinnen und Studenten interdisziplinäre Ansätze unter anderem in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Film, Wirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung und Technik. Mit unseren wegweisenden Programmen für die Jugend erreichen wir unterversorgte Schulen in den USA und in anderen Ländern. Mit Studierenden und Absolventen aus mehr als 100 Nationen und mit Bildungspartnern aus aller Welt knüpfen wir neue Verbindungen zwischen unterschiedlichen Kunstformen, Musiktraditionen und Technologien und bauen auf diese Weise eine dynamische, vielfältige und kooperative globale Kunstszene auf. Weitere Informationen finden Sie unter berklee.edu.

