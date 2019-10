Eindrucksvolle Zahlen: Hypoports (WKN: 549336) Vorzeigeplattform Europace glänzt mit hohen Wachstumsraten. Wie der Immo-Player mit Hauptsitz in Lübeck heute berichtet, stieg das Transaktionsvolumen im kürzlich beendeten dritten Quartal um knapp ein Viertel (24%). Damit toppt das Sommerquartal das ohnehin starke Wachstum von 18% in den ersten neun Monaten.

Anleger hatten wohl nicht mit sonderlich tollen Zahlen gerechnet. An der Leitbörse Xetra gewinnen Hypoport-Aktien heute +4,30% auf 242,50 Euro. Brachiales Wachstum gibt es bei den Genossenschaftsbanken: Diese steigern ihr Transaktionsvolumen um mehr als 200% und zeigen damit, dass sie immer intensiver mit der Europace-Plattform arbeiten. Das wichtige Geschäft der Sparkassen legt auf Europace mit 55% in Q3 und um 52% in den ersten neun Monaten zu.

