Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 26,00 auf 27,00 Euro angehoben und ihr Anlagevotum mit "Buy" bestätigt.

Die Bewertung der RBI-Anteilsscheine bleibt dem jüngsten Update zufolge trotz möglicher kräftiger Verluste in Polen grundsätzlich unverändert positiv: "Unsicherheiten bleiben zwar bestehen, der schlimmste Fall scheint jedoch ausgeschlossen," schreibt Erste-Analyst Thomas Unger in der aktuellen Studie.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Vorwoche entschieden, dass polnische Gerichte Schweizer-Franken-Darlehensverträge für nichtig erklären dürfen, wenn sie einzelne Klauseln darin als unzulässig ansehen. Die Folgen dieser Entscheidung auf das Geschäft mit Fremdwährungskrediten wären noch nicht einschätzbar, hieß nach der Entscheidung vonseiten der RBI.

Nun gaben auch die Erste-Analysten vorerst keine Prognosen ab, bestätigten aber ihre positive Sicht: "Unsere Bewertung ist aus unserer Sicht ausreichend konservativ, um potenzielle Verluste in diesem Portfolio mehr als abzubilden", schreibt Thomas Unger in der aktuellen Analyse. Zusammenfassend heißt es, die Erste Group sehe "RBI weiterhin als am stärksten unterbewertete Aktie in unserer CEE-Banking-Berichterstattung".

2019 erwartet die Erste Group einen Gewinn je Aktie von 3,67 Euro. Für die beiden Folgejahre soll der Ertrag je Titel bei 3,97 und 4,13 Euro liegen. Bei der Dividende rechnen die Analysten heuer mit 1,10 Euro je Anteilsschein. 2020 soll die Dividende bei 1,59 und 2021 bei 2,07 Euro liegen.

Am Montag tendierten die Aktien der Raiffeisen Bank International um 0,72 Prozent tiefer bei 19,90 Euro.

