Mainz (ots) - Das SWR Fernsehen stellt ab dem 14. Oktober für eine Woche die Region Saar-Obermosel in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen. Im Laufe der Heimatwoche erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie vielfältig die Region ist und welche wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung sie für Rheinland-Pfalz besitzt. Von "Mensch Leute" über "Die Rezeptsucherin" bis "Fahr mal hin" stellen insgesamt elf verschiedene bekannte SWR Fernsehen-Formate vor, wie die Menschen arbeiten und leben, präsentieren Orte mit ihrer Kultur, ihrer Lebensart und ihren Traditionen.



Den Auftakt der Heimatwoche macht am Montag, 14. Oktober, um 18:15 Uhr das Format "Mensch Leute", das sich auf ungewöhnliche Geschichten spezialisiert hat und diesmal eine Luftretterin in der Grenzregion begleitet. In der Heimatwoche laufen zwei Formate, die erst im September neu gestartet sind: "Werktags Helden" (Mittwoch, 16. Oktober, 18:15 Uhr), und "Mensch Heimat" (Freitag, 18. Oktober, 18:15 Uhr). Das Besondere der Region wird über Menschen erzählt, die dort leben. Unterhaltsam wird es in "Die Rezeptsucherin" (Donnerstag, 17. Oktober, 18:15 Uhr) und in "Stadt Land Quiz" (Samstag, 19. Oktober, 18:45 Uhr). Natur und Tourismus stehen im Fokus der Sendungen "natürlich" (Dienstag, 15. Oktober, 18:15 Uhr), "Expedition in die Heimat" (Freitag, 18. Oktober, 20:15 Uhr) und "Fahr mal hin" (Samstag, 19. Oktober, 18:15 Uhr). Ob in der Rubrik "Wandercheck", "Gut zu Wissen" oder "Hierzuland": Die "Landesschau Rheinland-Pfalz" greift täglich ab 18:45 Uhr Themen aus der Region auf. Moderator Holger Wienpahl ist zudem unterwegs an Saar und Obermosel und trifft Menschen, die ihre Heimat lieben.



Alle ausführlichen Texte zu den einzelnen Sendungen gibt es unter http://swr.li/heimatwoche-saar-obermosel



Die Sendungen im SWR Fernsehen



Montag bis Freitag, 14.10.-18.10.2019, 18:45 Uhr "Landesschau Rheinland-Pfalz": Holger Wienpahl unterwegs an Saar und Obermosel



Montag, 14.10.2019, 18:15 Uhr



"Mensch Leute: Die Luftretterin - Grenzenloser Einsatz an Saar und Obermosel"



Dienstag, 15.10.2019, 18:15 Uhr



"natürlich! - Natur und Umwelt im Südwesten", mit Axel Weiß



Mittwoch, 16.10.2019, 18:15 Uhr



"Werktags Helden: Wir arbeiten grenzenlos - Die Pendler von der Obermosel"



Donnerstag, 17.10.2019, 18:15 Uhr



"Die Rezeptsucherin" in der Region Saar-Obermosel



Freitag, 18.10.2019, 18:15 Uhr



"Mensch Heimat - Wir von Saar und Obermosel"



Freitag, 18.10.2019, 20:15 Uhr



"Expedition in die Heimat - Land der Leidenschaften"



Samstag, 19.10.2019, 18:05 Uhr



"Die SWR Reportage: Pfannenonkel auf Rädern - Das rollende Kaufhaus des Josef Bayer" (WH, Erstsendung 4.11.2017)



Samstag, 19.10.2019, 18:15 Uhr



"Fahr mal hin: Ganz auf der Höhe - Frischer Wind im Saargau" (WH, Erstsendung 13.9.2019)



Samstag, 19.10.2019, 18:45 Uhr



"Stadt Land Quiz - Wer beißt heute in den sauren Apfel, Konz oder Mössingen?"



Sonntag, 20.10.2019, 18:45 Uhr



"Bekannt im Land - Zeitreise an Saar und Obermosel"



Online



Eine Sonderseite mit allen Infos zu der Heimatwoche Saar-Obermosel und Kurzclips gibt es unter SWR.de/heimatwoche.



Social Media



Zwei Reporter*innen der Online-Redaktion SWR Heimat werden drei Tage in der Region Saar-Obermosel unterwegs sein und vor Ort Geschichten über die Menschen sammeln. Sie berichten live auf Instagram bei @swr_heimat_rp.



Weitere Fotos über ARD-Foto.de



Pressekontakt: Johanna Leinemann, Tel. 06131 929 33293, johanna.leinemann@SWR.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/111476