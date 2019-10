Die Aktie des Zahlungsdienstleisters WIRECARD führt heute die Gewinnerliste im DAX mit deutlichem Abstand an. Per Erstellung dieses Artikels lag das Papier stattliche 2,7 % im Plus und nimmt damit auch in der gesamten Gewinnerliste am deutschen Markt eine der Spitzenpositionen ein. Dabei setzen die Anleger vor allem auf eins:Bildnachweis: © Wirecard AGDenn morgen lädt Wirecard zu einem Kapitalmarkttag ein. Solche Veranstaltungen werden von vielen börsennotierten Unternehmen regelmäßig veranstaltet, um Aktionäre und Analysten auf den neuesten Stand der Geschäftsentwicklung zu bringen und im Normalfall auch für gute Laune mit Blick auf den Aktienkurs zu sorgen. Nun hatte im Vorfeld der zuständige Analyst bei JP Morgan für zusätzliche Fantasie gesorgt. Denn er hält es für sehr wahrscheinlich, dass WIRECARD seine Umsatzziele erhöhen wird.

