Ex-Chef John Cryan nannte das IT-System der Deutschen Bank einst "lausig". Jetzt erklärt der neue IT-Vorstand Bernd Leukert die neue Strategie.

Der neue IT-Vorstand der Deutschen Bank, Bernd Leukert, will den Wildwuchs bei den IT-Systemen des Geldhauses eindämmen. In einem internen Memo an die rund 90.000 Mitarbeiter des Konzerns erläuterte der frühere SAP-Vorstand, der seit Sommer im Top-Management der Bank sitzt, am Montag seine neue IT-Strategie. Diese führe zu niedrigeren Kosten und werde die Komplexität in "bisher nicht gekanntem Umfang" reduzieren.

So sollen etwa Mitarbeiter aus der IT und den Geschäftsbereichen künftig enger zusammenarbeiten, Technologien sollen vermehrt im eigenen Haus entwickelt und Prozesse vereinfacht werden.

Die IT der Deutschen Bank gilt als veraltet und anfällig für Fehler. So gab es in der Vergangenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...