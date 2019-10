Die Wirecard AG (ISIN:. DE0007472060) wird Morgen - so erwarten es eigentlich alle - eine große Show abziehen auf dem Capital Markets Day am 8.10. in Tribeca, New York City - und allen bietet Wirecard einen live Webcast an. Was wird wohl dort in New York passieren? Gerüchteweise sollte der, bereits als "konservativ" bezeichnete, Ausblick angepasst werden. Es gab ja dafür in den letzten Monaten genug Hinweise und potentielle Begründungen. Unionpay, Moneytou (Viber Messenger Erweiterung), Softbank's Beteiligungen und diverse Erweiterungen bereits bestehender Kooperationen. Diese - teilweise mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...